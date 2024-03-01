Дзюдоистка Гилязова победила на турнире «Большого шлема» в Ташкенте

Российская дзюдоистка Сабина Гилязова, бронзовый призёр чемпионатов Европы 2021 и 2023 годов, одержала победу на турнире «Большого шлема» в Ташкенте (Узбекистан). Спортсменка стала лучшей в категории до 48 кг, в финальной схватке одолев представительницу Казахстана Абибу Абужакынову, призёра чемпионата мира.

В мужских соревнованиях дзюдоистов третье место в категории до 66 кг завоевал россиянин Мурад Чопанов, призёр чемпионатов России. Он в борьбе за бронзовую медаль турнира был лучше своего соотечественника Яго Абдуладзе, победителя и призёра чемпионатов мира.

Турнир «Большого шлема» по дзюдо в Ташкенте проходит с 1 по 3 марта 2024 года. Российские спортсмены выступают на нём в нейтральном статусе.