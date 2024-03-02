Министр спорта Матыцин заявил, что в России будут развивать направление йоги

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о популяризации йоги в стране.

«По рекомендации коллег из Индии мы активно будем развивать направление йоги. Спорт не имеет границ. Наша миссия в том, чтобы не ограничивать спорт, а расширять его границы», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Матыцин высказался об Играх будущего, которые стартовали в Казани 21 февраля и завершатся 3 марта.

Игры будущего — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В турнире принимают участие более 260 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине.