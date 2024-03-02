Министр спорта Матыцин: Россия всегда готова принять любые масштабные соревнования

Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что Россия готова к проведению любых масштабных соревнований.

«Пока нет понимания. Ещё не открыта заявочная кампания. Но мы рады, что и президент Казахстана, и президент Узбекистана высказали намерение принять эти игры. Другие страны также выражают интерес к проведению. Россия всегда готова принять и организовать любые масштабные соревнования», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее министр спорта заявил, что Россия не рассматривает Игры БРИКС — 2024 как альтернативу Олимпиаде. Глава профильного ведомства отметил, что соревнования БРИКС должны занять своё место в международном календаре. Он подчеркнул важность наличия конкуренции в спорте.