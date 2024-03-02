Министр спорта Матыцин назвал Игры будущего несомненным успехом

Министр спорта России Олег Матыцин оценил идею проведения Игр будущего. Соревнования в Казани стартовали 21 февраля и завершатся 3 марта.

«Следим внимательно за Играми будущего. Мы не только следим, а являемся одними из соорганизаторов. Завтра состоится церемония закрытия — успех несомненный. Все страны и спортсмены отмечают высокий стандарт организации соревнований. Надеемся, что этот проект тоже будет продолжен, потому что на сегодняшний день успех признан всеми», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Игры будущего — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В турнире принимают участие более 260 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине.