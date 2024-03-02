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ФШР: Горячкиной и Лагно оказали поддержку в вопросе получения канадских виз

ФШР: Горячкиной и Лагно оказали поддержку в вопросе получения канадских виз
Александра Горячкина
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В Федерации шахмат России (ФШР) заявили, что оказали помощь российским гроссмейстерам Александре Горячкиной и Екатерине Лагно в вопросе получения канадских виз.

«Насколько известно, проблемы с получением виз испытывают не только российские участники, но и представители других стран, в частности Индии. Более 40 человек до сих пор не получили визы — это команды гроссмейстеров, их тренеры, сопровождающие. ФШР оказала поддержку Горячкиной и Лагно в вопросе подачи документов, все было сделано в надлежащие сроки. Сейчас FIDE и местный оргкомитет делают всё возможное, чтобы ускорить процесс получения виз. Надеемся, что Канада будет способна провести соревнование международного уровня», — приводит слова пресс‑службы ФШР «Матч ТВ».

2 марта стало известно о том, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обратилась к правительству Канады с просьбой оказать поддержку участникам турнира претендентов в получении виз.

Турнир претендентов среди мужчин и женщин должен пройти со 2 по 25 апреля в Торонто.

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