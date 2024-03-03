Александер Дом одержал сенсационную победу на ЧМ в беге на 400 м в помещении

Бельгийский легкоатлет Александер Дом неожиданно выиграл в беге на 400 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике в закрытом помещении, проходящем в Глазго (Великобритания).

«Это потрясающе. Я не ожидал, что могу выиграть, потому что на самом деле мы даже не рассматривали такой результат. Обычно я сосредоточен только на эстафетах 4х400 метров. Но мне нравилось бегать и в личных соревнованиях. Победить Карстена Вархольма сегодня – это действительно невероятно. Он является олимпийским чемпионом. Он выиграл почти всё, что только можно. Немногие люди его побеждали.

На финише я чувствовал себя великолепно. Сейчас основное внимание снова сосредоточено на беге 4х400 метров и квалификации к Олимпийским играм в мировых эстафетах. А потом уже дождёмся лета. Чемпионат Европы – большая цель для меня», — приводит слова Дома Athletics Weekly.

Отметим, что в этом забеге Дом завоевал золотую медаль турнира, которая стала первой в его карьере на подобных соревнованиях. Вторым стал норвежец Карстен Вархольм, который считался фаворитом. Третьим к финишу пришёл ямайский легкоатлет Рушин Макдональд.