Губерниев: очень удивлюсь, если российские гребцы поедут на Олимпиаду в Париже

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о возможном участии российских гребцов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Если отбор будет в Венгрии, тогда шансы есть, что нам дадут визу. Единственное, что нужно — это выполнить критерии МОК, если кто-то из гребцов поедет. Я искренне пожелаю удачи нашим гребцам и буду за них болеть. Венгрия — это страна, которая может нас принять.

Однако можно столкнуться с очень жёстким бойкотом этих соревнований со стороны многих стран. Поэтому я до конца не верю, что всё пройдёт гладко. Можно ожидать подвоха. Я совсем не удивлюсь, если гребцы на Олимпиаду не поедут. Очень удивлюсь, если поедут. Но буду всячески желать им удачи и болеть за них», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.