Российские гребцы допущены до участия в европейской квалификационной олимпийской регате

Международная федерация гребного спорта приняла решение допустить российских спортсменов до участия в европейской квалификационной олимпийской регате.

«Неделю назад мы получили информацию от международной федерации, что в европейской квалификационной регате могут выступить мужская и женская одиночки и двойки без рулевого. Как я понимаю, система допуска останется той же, что была и в прошлом году. Спортсменам будет необходимо пройти антидопинговую и биографическую проверки, они не должны быть причастны к СВО и так далее. Пока мы не понимаем, нужно ли будет претендентам на нейтральный статус подписывать какие‑то декларации. World Rowing на эти вопросы нам пока не ответила. Вероятность участия наших спортсменов в олимпийской квалификационной регате возрастает, но полного понимания в этом вопросе у нас пока нет. Мы пытаемся находиться в диалоге с международной федерацией, предложили провести видеоконференцию, но ответа пока не получили», — приводит слова президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина ТАСС.

Европейская квалификационная регата пройдёт с 25 по 28 апреля в венгерском Сегеде. Заключительный этап отбора состоится с 19 по 21 мая в Люцерне (Швейцария).

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске спортсменов из России и Беларуси на предстоящую Олимпиаду во Франции в нейтральном статусе. При этом спортсмены обязаны соблюсти ряд требований для получения лицензии на участие в соревнованиях.