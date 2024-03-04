Пары 1-го тура Турнира претендентов: Непомнящий сыграет с Абасовым, Горячкина — с Лагно

Состоялась жеребьёвка 1-го тура мужского и женского Турнира претендентов. Она прошла в шахматном клубе «Madison Avenue» в Торонто (Канада).

Матчи 1-го тура Турнир претендентов:

Фабиано Каруана (США) — Хикару Накамура (США);

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Ян Непомнящий (Россия);

Алиреза Фируджа (Франция) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия);

Гукеш Доммараджу (Индия) — Видит Сантош Гуджрати (Индия).

В 1-м туре Турнира претенденток сыграют:

Александра Горячкина (Россия) — Екатерина Лагно (Россия);

Анна Музычук (Украина) — Нургюл Салимова (Болгария);

Лэй Тинцзе (Китай) — Тань Чжунъи (Китай);

Вайшали Рамешбабу (Индия) — Хампи Конеру (Индия).

Напомним, Турнир претендентов пройдёт с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада).