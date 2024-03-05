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Пархоменко: сборная России по пляжному футболу могла второй раз подряд взять золото на ЧМ

Пархоменко: сборная России по пляжному футболу могла второй раз подряд взять золото на ЧМ
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Вратарь сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко выразил мнение, что российская команда могла стать победителем прошедшего в ОАЭ чемпионата мира.

«Ощущения действительно были двоякими, ведь в ОАЭ приехало много друзей, выступающих за разные страны. Но и самому хотелось принять участие в турнире. Не раз ловил себя на другой мысли — сборной России было по силам второй раз подряд взять золото и защитить титул. Больше скажу, на 90% уверен, что мы одержали бы победу», — приводит слова Пархоменко «RT на русском».

Напомним, чемпионат мира по пляжному футболу 2024 года состоялся в феврале. Сборная России, одержавшая победу на прошлом мировом первенстве, не была допущена на соревнования из-за запрета ФИФА. Чемпионом мира по итогам соревнований в ОАЭ стала национальная команда Бразилии, для которой это 15-й титул в истории.

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