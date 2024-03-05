Вратарь Пархоменко рассказал, что будет делать после завершения карьеры в пляжном футболе

Вратарь сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко ответил на вопрос, чем собирается заниматься после окончания карьеры, и заявил, что хочет пройти пешеходную тропу протяжённостью в 24 тыс. км.

«Полумарафон на дорожке в спортивном зале осилил. Вообще, моя мечта — пройти самую большую пешеходную тропу в мире, так называемую Великую тропу, протяжённостью более 24 тыс. км. На её преодоление уходит больше года. После завершения карьеры точно преодолею её», — приводит слова Пархоменко RT.

Напомним, Пархоменко в составе сборной России по пляжному футболу становился чемпионом мира в этом виде спорта в 2023 году, однако в этом году поехать защищать титул команде не удалось. Ранее вратарь заявлял, что России удалось бы одержать победу и второй раз.