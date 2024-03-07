Игрок гандбольного ЦСКА Гребёнкин получил серьёзную травму в матче с «Виктором»

21-летний левый полусредний игрок Александр Гребёнкин в игре против ставропольского «Виктора» получил разрыв крестообразной связки. Об этом сообщает официальный телеграм-канал гандбольного клуба ЦСКА.

11 марта спортсмену предстоит операция и курс восстановления длиной в полгода. Ожидается, что Гребёнкин всё же сможет вернуться на игровую площадку.

Напомним, гандбольный ЦСКА в этом сезоне уже завершил выступления в SEHA Gazprom League. Команда уступила ставропольской команде «Виктор» в четвертьфинале «Дивизиона Восток». По сумме двух игр «Виктор» оказался сильнее.

Отметим, что команда ЦСКА хорошо выступала в лиге, а в течение сезона проигрывала только действующему чемпиону белорусскому клубу «Мешков Брест».