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Есипенко — в лидерах «Аэрофлот Опен» — 2024 перед заключительным туром

Есипенко — в лидерах «Аэрофлот Опен» — 2024 перед заключительным туром
Андрей Есипенко
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Гроссмейстер Андрей Есипенко вместе с иранским шахматистом Мохаммадом Амин Табатабаи возглавляет турнирную таблицу традиционного международного турнира «Аэрофлот Опен» — 2024 после восьми туров.

Есипенко и Табатабаи набрали по 6,5 очка. На третьем месте идёт Денис Лазавик из Беларуси, отстающий от лидеров на пол-очка. По 5,5 очка набрали 10 шахматистов, в том числе и заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион мира по блицу российский гроссмейстер Александр Грищук.

Сегодня, 7 марта, пройдёт девятый, заключительный тур, в котором лидеры соревнований Есипенко и Табатабаи встретятся между собой.

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен» проходит в Москве с 2 по 8 марта 2024 года. Его призовой фонд составляет 15 млн рублей. Спортсмены соревнуются по швейцарской системе (девять туров с контролем времени 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику).

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