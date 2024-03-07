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Канада одобрила получение виз всеми участниками турнира претендентов

Канада одобрила получение виз всеми участниками турнира претендентов
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Правительство Канады дало разрешение на получение виз всем участникам турнира претендентов, сообщается на странице Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в соцсетях.

«Мы получили положительный ответ от канадских иммиграционных властей. Все игроки и ключевые организаторы получили одобрение на получение виз и уведомления о необходимости предоставить свои паспорта. Это хороший знак, мы надеемся, что все участники получат свои визы вовремя, чтобы успеть приехать в Торонто!» — говорится в сообщении ФИДЕ.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обратилась к правительству Канады с просьбой оказать поддержку участникам турнира претендентов в получении виз.

Турнир претендентов пройдёт с 2 по 25 апреля 2024 года в канадском Торонто. Состав участников соревнований выглядит следующим образом: Ян Непомнящий (Россия, участник матча за звание чемпиона мира в 2023 году), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Ниджат Абасов (Азербайджан), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Алиреза Фируджа (Франция) и Гукеш Доммараджу (Индия).

В женском турнире претенденток сыграют Александра Горячкина (Россия), Екатерина Лагно (Россия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария), Лэй Тинцзе (Китай), Тань Чжунъи (Китай), Вайшали Рамешбабу (Индия), Хампи Конеру (Индия).

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