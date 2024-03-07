Чемпионки мира по гандболу Бодниева и Седойкина вошли в тренерский штаб ЦСКА

В тренерском штабе ЦСКА произошли изменения. Возглавляющая женскую российскую сборную Людмила Бодниева назначена ассистентом главного тернера ЦСКА Ольги Акопян, а бывшая гандболистка сборной России, чемпионка Олимпийских игр 2016 года Анна Седойкина будет работать тренером вратарей в армейском клубе.

«От руководства ЦСКА поступило предложение войти в тренерский штаб клуба. В связи с моей не очень сильной загруженностью в сборной России я посчитала это предложение уместным и интересным», — приводит слова Бодниевой «Быстрый центр».

«Возвращение в ЦСКА для меня стало неожиданным и приятным. Цели, конечно, самые высокие — с такой командой других быть и не может. Мы будем продолжать к ним идти. Для меня это будет новый интересный опыт. Буду рада передать девочкам свои знания», — прокомментировала своё назначение Седойкина.

Гандболистки ЦСКА занимают второе место в чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. После 28 матчей они с 45 очками отстают от лидера турнира «Ростов-Дона» на пять очков.