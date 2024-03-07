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Президент России Владимир Путин порекомендовал всем заниматься спортом

Президент России Владимир Путин порекомендовал всем заниматься спортом
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Президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова заявил, что спорт самый главный способ поддержания формы.

«Что касается физической формы, я всегда отвечаю единообразно, здесь ничего такого абсолютно нет. Всё время говорю: спортом, спортом надо заниматься. И как бы рекомендую другим это делать. Я и рекомендую всем заниматься спортом, это так и есть», — приводит слова Путина сайт президента России.

Напомним, ранее Владимир Путин высказался о том, что необходимо избавиться от коммерциализации спорта и сделать его доступным для граждан, и обращался к россиянам с призывами заниматься спортом в свободное время.

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