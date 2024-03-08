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Мустафина поддержала решение гимнастов из России не участвовать в квалификации на ОИ

Мустафина поддержала решение гимнастов из России не участвовать в квалификации на ОИ
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказалась о неучастии сборной России по спортивной гимнастике в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Я поддерживаю решение нашей федерации не участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм. Когда тебе предлагают отказаться от страны, выступать как никто, это недопустимые условия», — приводит слова Мустафиной Metaratings.

Напомним, российские гимнасты не выступят в квалификационном турнире в Баку (Азербайджан). Ранее российские спортсмены пропустили три этапа Кубка мира. Таким образом, гимнасты из России лишились возможности набрать достаточное количество очков для квалификации на Олимпийские игры. Ранее российские спортсмены были допущены на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

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