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«Чеховские медведи» в гостях победили «Акбузат» в первом матче 1/4 финала Кубка России

«Чеховские медведи» в гостях победили «Акбузат» в первом матче 1/4 финала Кубка России
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Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал победу над «Акбузатом» в первом матче 1/4 финала Кубка России со счётом 38:30. Игра проходила на площадке уфимского клуба.

Самым результативным игроком встречи стал линейный «Чеховских медведей» Александр Ермаков, забросивший 10 мячей.

«Ребята из Уфы смогли навязать борьбу в первом тайме. Во второй половине встречи мы собрались, сделали свою игру, осуществили всё, что готовили. У нас всё получилось, и мы смогли выдать хороший результат. На кубковые матчи у нас настрой максимальный, так как это игры на вылет», — приводит слова Ермакова сайт «Чеховских медведей».

Ответная игра состоится 20 марта во дворце спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова в подмосковном Чехове.

Гандбол. Мужчины. Кубок России. 1/4 финала. Первый матч.

«Акбузат» (Россия) — «Чеховские медведи» (Россия) – 30:38 (13:18).

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