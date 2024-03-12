Гандболистка Рената Каюмова подписала двухлетний контракт с «Альбой»

Воспитанница ростовской школы гандбола вратарь Рената Каюмова подписала двухлетний контракт с венгерским клубом «Альба». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Дебютировать за «Альбу» она сможет 19 марта в матче чемпионата Венгрии с «Дьёром». Ранее она играла за румынский клуб второго по рангу дивизиона — «Штиинцу».

Во время подписания контракта с «Штиинцей» в конце июля 2022 года 33-летняя вратарь заявляла, что хочет вернуть клуб и в элиту, ей нравится характер команды и условия её устраивают.

Отметим, что при этом сама гандболистка себя выдающейся спортсменкой не считает.

Клуб «Альба» выступает в K&H liga в Венгрии и на данный момент в турнирной таблице занимает девятое место, они сыграли 16 игр и заработали 12 очков.