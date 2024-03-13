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Тренер сборной России по гандболу: в Чехове огромная армия болельщиков

Тренер сборной России по гандболу: в Чехове огромная армия болельщиков
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Уже в это воскресенье, 17 марта, состоится матч Суперсерии между сборными России и Беларуси. Эта встреча обещает стать настоящим праздником для поклонников гандбола.

«Чехов – это в определённой степени гандбольная столица. На протяжении многих лет никто не мог подвинуть с первого места местный клуб «Чеховские медведи». Благодаря таким успехам в этом городе огромная армия болельщиков. И в этом большая заслуга Владимира Максимова, который очень много сделал и для клуба, и для всего российского гандбола. Предвкушаю, что в Чехове будет классная гандбольная атмосфера. Рад, что сыграем там!» –поделился ожиданиями от грядущего матча главный тренер сборной России Велимир Петкович.

Завершающая игра серии пройдёт в ДС «Олимпийский» им. В.С. Максимова», начало матча – в 14:15. Приобрести билеты вы можете на сервисе «Чемпионат.Билеты».

Напомним, после 19 туров «Чеховские медведи» с 32 очками занимают второе место в турнирной таблице Суперлиги, отставая от лидирующего ЦСКА на четыре очка.

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