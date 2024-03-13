«Слава богу, хоть с белорусами играть можем». Откровения игрока сборной России по гандболу

Мужская сборная России по гандболу после неудачного январского Кубка Дружбы начинает серию матчей с командой Беларуси, которые пройдут в Казани, Москве и Чехове. Разыгрывающий национальной команды и «Чеховских медведей» Кирилл Котов в интервью «Чемпионату» рассказал о том, как приспособиться к отсутствию международных матчей, об ожиданиях от возвращения сборной в Чехов и том, как у его клуба происходит перезагрузка после потери чемпионского титула в прошлом сезоне.

— По окончании прошлого сезона многие говорили, что эра «Чеховских медведей» завершена, команду чуть ли не хоронить начали. Как перегрузиться удалось?

— Самые главные матчи, конечно, впереди – решающие матчи в чемпионате страны, «финалы четырёх» в разных турнирах, вот тогда и можно будет итоги подводить. Пока же, можно сказать, подготовительный этап к главной части сезона. Безусловно, мы сделали работу над ошибками по итогам прошлого сезона и ведём её постоянно. Готовимся к каждой игре так, чтобы показывать свой максимум и не ударить в грязь лицом ни перед собой, ни перед своими болельщиками.

— Болельщики после неудач прошлого сезона не отвернулись же?

— Ни в коем случае! Они всегда поддерживают, находят нужные слова. Всегда легче играть, когда тебя так поддерживают. Болельщики сыграли весомую роль в том, чтобы мы смогли оправиться от неудач. В нас не перестали верить, несмотря ни на что. Прошлый сезон для нас был очень сложным, нас сильно подкосили травмы, это был сильный удар. Но болельщики и наши близкие ни на минуту не перестали в нас верить, за что им огромное спасибо.

— Любая серия прерывается, не бывает бесконечных побед. Но не проще ли с психологической точки зрения играть сейчас, когда словно с чистого листа начали?

— Удар для нас, как я уже сказал, был сильным. Да что там, это был шок. Грустно, что именно мы вошли в историю и эта великая серия прервалась на нас, на тех, кто сейчас защищает цвета «Чеховских медведей». Но задачи у нас не изменились. Мы хотим и должны побеждать в каждом матче. Наш главный тренер Владимир Салманович Максимов учит нас побеждать в любой игре независимо от её статуса. Только так воспитывается психология победителей.

— Максимов бушевал после потери чемпионского титула?

— Не бушевал, но разговор у нас у всех состоялся. Начали с чистого листа и постараемся в этом сезоне избежать тех проблем, которые так мешали нам в прошлом. При этом и слабину себе позволить нельзя – сделаешь так один раз, и войдёт в привычку. И тогда ты в решающий момент не сможешь заставить себя бежать и бросать, когда не останется сил. Каждая игра и сейчас своеобразный экзамен перед ключевой частью сезона.

— Сейчас российский спорт в основном варится в собственном соку. Это сказывается на посещаемости?

— Вообще не сказывается. Отрадно видеть, что наши болельщики никуда не ушли и новые появляются. Уверен, что на матче сборной, которых в Чехове не было с 2015 года, соберутся полные трибуны. Среди болельщиков будут и наши ребята, которые на этот раз не попали в заявку сборной.

— А нужна сейчас сборная? Команда играет с белорусами, с молодёжкой, с Китаем иногда, на Кубке Дружбы вот Иран оказался. Но в целом международных матчей нет.

— Конечно, нужна. Ты оказываешься в другой атмосфере, собираются ребята с других команд, с других городов. Мы стараемся всегда с максимальной пользой время провести, отдаёмся тренировкам полностью. А что касается соперников, то Беларусь – сильная команда, в составе которой есть исполнители очень высокого класса. Может показаться, что все устали уже от того, что играем только с белорусами. Но слава богу, хоть такая возможность есть! Если бы и этих игр не было, стало бы всё совсем печально. Мы получаем игровую практику. Дай бог, международная ситуация изменится и нас выпустят на турниры, тогда и станет понятно, насколько мы отстали от других. Международный опыт всё-таки невозможно заменить. Когда ты играешь в еврокубках, то потом и в национальной команде проще. А сейчас этот опыт мы можем получить только в тех товарищеских матчах, которые возможны.

— В январе после неудачного выступления на Кубке Дружбы главный тренер сборной России довольно резко отозвался об уровне игры некоторых гандболистов, заявив, что в клубах они на тренировках стоят на площадке. После тех слов обстановка в сборной не ухудшилась?

— В сборную все едут с удовольствием! Все рады друг друга видеть и друг с другом поиграть. В этой атмосфере приятно находиться. В нашей команде нет людей, которые приезжают трудовую повинность отбывать, никого палками в сборную не гонят. Сам вызов в сборную – уже огромная мотивация. Каждый хочет показать максимум и доказать, что достоин играть в команде. Особенно с учётом того, что мы почти все игры проводим на домашних площадках, хочется и болельщиков порадовать красивой игрой. Когда-то получается, когда-то нет, но времени на настоящую подготовку практически нет, всего несколько дней ведь у нас. Из-за этого уровень игры может хромать, но никто номер на площадке не отбывает. С мотивацией у нас проблем нет. Главная проблема – как сыграться за короткое время. Таковы реалии. Сколько времени дают, тем и надо пользоваться. Непросто воплотить в жизнь все тренерские задумки, но на то мы и профессионалы.

Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович Фото: rushandball.ru

— Требования Петковича сильно отличаются от требований Максимова?

— Знаете, каждый тренер видит игру по-своему и подбирает исполнителей под это видение. Но я бы не сказал, что Петкович требует что-то такое, чего мы никогда не делали. В сборной интенсивные тренировки, мало стоишь, много двигаешься. Работа направлена на то, чтобы постоянно, грубо говоря, бегать. Если в клубе ты имеешь время на подготовку к конкретному матчу и конкретному сопернику, это позволяет варьировать нагрузку, чтобы выстроить наиболее оптимальный процесс. В сборной за короткое время подогнать всех к общему знаменателю проблематично. Тренер национальной команды по физподготовке Вадим Попов где-то и хотел бы дать какую-то нагрузку, но из-за того, что игра уже через день после начала сбора – как её давать? Есть риск уже во время матча просесть и почувствовать себя уставшим. Соответственно, он и не даёт такую нагрузку. Всё упирается в наличие времени.

— Наверняка и в клубе, и в сборной разбирали недавний чемпионат Европы. Какие тенденции бросились в глаза?

— Можно отметить сумасшедший темп игры, который держали практически все команды. Это постоянное движение. Команды строят на этом свою игру, бегут, стараются забивать лёгкие голы в контратаках, а позиционная игра строится на индивидуальных качествах исполнителей. Стало гораздо меньше замысловатых комбинаций. Все старались сыграть попроще, за счёт небольших взаимодействий, о которых можно договориться с партнёром. Сергей Николаевич Приголовкин такие взаимодействия называет «подляночки». Вот такого на чемпионате Европы было много. Если не получалась быстрая контратака, то в основном небольшие гандбольные «подляночки» в дело шли. Многие так играли.

— Тебе самому не хотелось бы проверить себя на другом уровне, поиграть в Европе?

— Понятно, что многие хотели бы поиграть на другом уровне и в другом чемпионате, но я – патриот своего клуба. Я хочу выиграть с «Чеховскими медведями» всё, что можно. Конечно, сейчас политическая ситуация сложная, нас никуда не пускают, но от этого моё желание никуда не делось. Я бы не сказал, что хотел куда-то уехать и что-то пробовать. Да и возраст уже не тот. У меня были предложения от зарубежных команд, но для меня в приоритете «медведи».

— Не жалеешь теперь, что так и не попробовал?

— Нет. Много лет назад такая мысль мелькала, а сейчас такого нет. Зачем жалеть о том, чего никогда не будет. У меня и так всё нормально.

— Чего ты ждёшь от предстоящих матчей сборной?

— Ожидания самые положительные. Хочется и красивой игры, и полных трибун, и побед. И самое главное, чтобы при этом в товарищеских матчах – даже если они называются Суперсерией – никто не получил травм и все вернулись в расположение клубов на финальную часть сезона без повреждений. Но в любом случае на каждую игру нужно выходить только с одной мыслью – победить.

Кирилл Котов Фото: rushandball.ru

— Подспудно это может повлиять лично на тебя и заставит поберечься?

— Нет, конечно. Никто не думает о том, что, не дай бог, он получит травму. Если так думать, лучше заканчивать совсем. Мы выходим на площадку рубиться и делаем это. Я лишь высказал пожелание, чтобы в предстоящих играх обошлось без повреждений. Ведь гандбол – наша профессия, которой мы зарабатываем на жизнь.

— В сборную на этот раз вызваны Александр и Кирилл Котовы. Как вас различают в клубе и сборной?

— Как только Саня появился в составе «Чеховских медведей», Владимир Салманович назвал его Борода. Так это прозвище за ним и закрепилось. Он останется Бородой, даже если сбреет бороду. Это уже прилипло. В клубе я – Кот, а он – Борода. В сборной же Петко называет меня Кириль, а Саню – Котэ. В национальной команде иногда бывает путаница, когда его называют Котэ, я тоже дёргаюсь. Смешные ситуации бывают, куда без них.