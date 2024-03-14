В Федерации гандбола России опровергли новость об уходе из сборной главного тренера

В Федерации гандбола России (ФГР) не подтвердили новость об уходе Велимира Петковича с поста главного тренера национальной сборной страны. В организации рассказали, что вопрос с продлением контракта находится на стадии обсуждения. Ранее об уходе специалиста сообщил Stuttgarter Zeitung.

«Контракт Велимира Петковича с ФГР действует до конца июля 2024 года, сроки соглашения привязаны к олимпийскому циклу. Решение о том, продолжит ли он работу со сборной в дальнейшем, на данный момент не принято. Вопрос находится в стадии обсуждения. А пока Петкович активно работает с командой и готовит её к ближайшим матчам Суперсерии со сборной Белоруссии, которые пройдут 15 и 17 марта", — сообщили ТАСС в организации.

Петкович возглавляет мужскую сборную России по гандболу с весны 2020 года. Вместе с командой специалист занял 14-е место на чемпионате мира 2021 года и девятое место на чемпионате Европы 2022 года.