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Стал известен состав сборной России по дзюдо на на турнир «Большого шлема» в Грузии

Стал известен состав сборной России по дзюдо на на турнир «Большого шлема» в Грузии
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Объявлен состав российской команды по дзюдо на турнире «Большого шлема» в Тбилиси (Грузия), который пройдёт с 22 по 24 марта.

Мужчины: Альберт Огузов, Сергей Богословских (оба — весовая категория до 60 кг), Равшан Насриддинов, Иван Черных (до 66 кг); Азамат Кабисов, Карен Галстян (до 73 кг); Таулан Байсиев (до 81 кг); Эльдар Аллахвердиев, Ролан Кунижев (до 90 кг), Игорь Долганов, Адам Сангариев (до 100 кг); Арсен Кадзаев и Артём Золотухин (свыше 100 кг).

Женщины: Алина Сергеева, Юлия Семиколенова (до 48 кг); Татьяна Цыганкова, Яна Жилкина (до 52 кг); Ирина Зуева, Наталья Ёлкина (до 57 кг); Анастасия Мананникова, Екатерина Минкина (до 63 кг); Фируза Азамова, Тамара Лищенко (до 70 кг); Любовь Орлова (до 78 кг) и Анастасия Холодилина (свыше 78 кг).

Напомним, ранее российские дзюдоисты были допущены на международные соревнования в нейтральном статусе согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

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