Сборная Беларуси по гандболу одержала победу над командой России в матче Суперсерии

Сегодня, 15 марта, в Москве состоялся второй матч ответной суперсерии из трёх товарищеских матчей сборной России с командой Беларуси. Белорусские гандболисты одержали победу со счётом 28:27 (11:16).

Стоит отдельно отметить, что после первой половины россияне вели в пять мячей.

Самым результативным игроком встречи стал левый полусредний сборной России Сергей Марк Косоротов и левый крайний сборной Беларуси Эдуард Ярош, забросившие по семь мячей. Общий счёт в суперсерии — 4:1 в пользу белорусской команды.

Россия — Беларусь — 27:28 (16:11) (Косоротов — 7, К. Котов — 6, Ермаков — 5; Ярош — 7, Белявский, Кулеш, Самойлов — по 5)

Заключительный матч серии состоится 17 марта в подмосковном Чехове (начало — в 14.15 по московскому времени).