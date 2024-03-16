Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Регбист Готовцев стал обладателем Кубка Премьершипа в составе английского «Глостера»

Российский регбист Кирилл Готовцев стал обладателем Кубка Премьершипа в составе английского «Глостера». Это второй по значимости трофей в Великобритании.

Финал турнира также проходил на стадионе «Кингсхолм». В финальном матче турнира «Глостер» Готовцева играл против «Лестера». Команда россиянина одержала победу со счётом 23:13.

36-летний россиянин провёл на поле весь матч и отметился восемью захватами. «Глостер» завоевал первый трофей с 2015 года, а Готовцев выиграл первый титул за время выступлений в Англии.

В регбийной карьере он трижды становился обладателем Кубка России и чемпионом страны в составе «Красного Яра». Игроком «Глостера» Готовцев стал в 2021 году.

В эти выходные также определится и победитель Кубка шести наций.