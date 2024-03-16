Ангелина Мельникова завоевала золото в опорном прыжке ЧР по гимнастике

Российская гимнастка, призёр Олимпийских игр — 2016 Ангелина Мельникова стала чемпионкой в опорном прыжке на чемпионате России по гимнастике. Судьи оценили её результат в 13,599 баллов.

Второе место заняла Элеонора Афанасьева, у неё 13,416 баллов, тройку сильнейших замкнула Юлия Бирюля с результатом 13,399.

Отметим, для воспитанницы воронежской школы гимнастики Мельниковой такой результат в опорном прыжке не рекордный, в 2023 году он прыгала с результатом 14,233 балла с двух попыток.

15 марта она выиграла на чемпионате России в индивидуальном многоборье, признавшись, что давно не одерживала победу в этой дисциплине

Напомним, турнир, который проходит на федеральной территории Сириус. Он начался 13 марта и завершится 17 марта. Сегодня, 16 марта, на соревнованиях проходят финалы в отдельных видах у мужчин и женщин.