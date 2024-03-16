Даниел Маринов — победитель в вольных упражнениях на ЧР по гимнастике

Российский спортивный гимнаст болгарского происхождения Даниел Маринов стал победителем в вольных упражнениях на чемпионате России. Он показал результат 14,300 балла.

Второе место завоевал олимпийский чемпион Никита Нагорный — 14,266, третье место у Кирилла Прокопьева — 13,900.

Отметим, что 15 марта Маринов стал победителем индивидуального многоборья. Спортсмен показал результат 84,250 балла. Отметим, что в обеих дисциплинах ему удалось обойти обладателей олимпийской медали — Никиту Нагорного и Артура Далалояна.

Сам Маринов — двукратный чемпион и обладатель Кубка России.

Напомним, турнир, который проходит на федеральной территории Сириус, завершится 17 марта. В субботу на чемпионате России проходят финалы в отдельных видах.