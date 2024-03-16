Лала Крамаренко победила в многоборье на Гран-при Москвы

Российская художественная гимнастка, многократная чемпионка России и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко победила в многоборье на Гран-при Москвы.

Спортсменка получила за своё выступление в сумме 139,85 балла, на 5,20 балла превзойдя занявшую второе место Марию Борисову (134,65). Тройку сильнейших замкнула Владислава Шаронова, набравшая 134,60 балла.

Гран-при Москвы проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер с 13 марта. Заключительный день соревнований состоится в воскресенье, 17 марта.

Напомним, в начале марта 19-летняя Лала Крамаренко выступала на чемпионате России по художественной гимнастике, где завоевала все золотые медали: в многоборье и во всех индивидуальных видах, — став пятикратной чемпионкой России.