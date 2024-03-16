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Крамаренко высказалась о победе в многоборье на Гран-при Москвы

Крамаренко высказалась о победе в многоборье на Гран-при Москвы
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Российская художественная гимнастка, многократная чемпионка России Лала Крамаренко высказалась о своей победе в многоборье на Гран-при Москвы.

«Сегодня много что не получилось. Недовольна лентой, потому что завязала узел, не сделала всё, что хотела. Не попала в финал с лентой, завтра буду делать другие виды, стараться всё исправить. Мы все очень благодарны Ирине Александровне Винер, что у нас есть возможность выступать без предмета, потому что раскрывается художественная часть гимнастики. Мы показываем искусство, пластику тела. Поэтому всегда интересно выступать без предмета и показывать эмоции и чувства», — приводит слова спортсменки «РИА Новости Спорт».

Напомним, в рамках российских турниров в многоборье в художественной гимнастике включены соревнования без предмета.

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