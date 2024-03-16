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Шишкина высказалась о переименовании синхронного плавания в артистическое

Шишкина высказалась о переименовании синхронного плавания в артистическое
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Российская синхронистка Алла Шишкина, трёхкратная олимпийская чемпионка, высказалась о переименовании синхронного плавания в артистическое.

«Для меня это было немного странным. Как мне кажется, зрелищность нашего спорта заключается именно в идеальной синхронности — этим славится российская команда, равно как и артистизмом. Зрители видят восемь-десять спортсменок, и все они работают как одна. При этом люди не задумываются, что это результат многочасовых тренировок и тяжёлой работы. Сейчас правила изменились, и всё свелось к банальной технике, а артистизма как такового практически нет. Это очень обидно. Лично я против новых правил. На мой взгляд, раньше было лучше. Моя карьера синхронистки пришлась на золотое время синхронного плавания, когда оно было и красивым, и артистичным, и синхронным», — приводит слова спортсменки ТАСС.

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