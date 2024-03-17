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Регбисты сборной Ирландии выиграли Кубок шести наций

Регбисты сборной Ирландии выиграли Кубок шести наций
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Мужская сборная Ирландии по регби стала чемпионом Кубка шести наций 2024 года. Это произошло по итогам заключительного, пятого тура соревнования.

В нем «клеверные» на дублинском стадионе «Авива» встречались со сборной Шотландии.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом хозяев — 7:6. После перерыва Ирландия укрепила лидерство и удержала победный результат – 17:13.

Подопечные Энди Фаррелла набрали 20 очков и стали недосягаемыми для соперников. Шотландия же с 12 очками переместилась на промежуточное второе место.

Этот титул стал для ирландцев вторым подряд. Теперь сборная Ирландии является шестикратным чемпионом турнира.

Ранее российский регбист Кирилл Готовцев стал обладателем Кубка Премьершипа в составе английского «Глостера».

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