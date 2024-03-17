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Мария Борисова стала лучшей в упражнениях с булавами на Гран‑при Москвы

Мария Борисова стала лучшей в упражнениях с булавами на Гран‑при Москвы
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Российская гимнастка Мария Борисова победила в финале упражнений с булавами на Гран‑при Москвы по художественной гимнастике.

Спортсменка получила за своё выступление 36,45 балла. Второе место заняла многократная чемпионка России и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко (35,60 балла), на третьем расположилась армянская гимнастка Сильва Саргсян (31,70 балла).

Выступления оценивались по правилам Международной федерации художественной гимнастики. Гран-при Москвы по художественной гимнастике проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер. Соревнования завершатся сегодня, 17 марта.

Ранее Лала Крамаренко победила в финале упражнений с обручем и мячом. В текущем сезоне Крамаренко также одержала победу на чемпионате России, завоевав пять золотых медалей.

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