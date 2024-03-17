Российская велогонщица стала третьей в кейрине на Кубке наций в Гонконге

Российская велогонщица, чемпионка мира среди юниоров по велоспорту Алина Лысенко завоевала бронзовую медаль в кейрине на Кубке наций (бывший Кубок мира) в Гонконге.

Победу одержала британка Эмма Финукейн, второе место заняла немка Эмма Хинце (отставание 0,128 секунды). Лысенко проиграла представительнице Великобритании 0,225 секунды.

Отметим, что это первая медаль для Лысенко на взрослом уровне.

Напомним, что международный союз велосипедистов (UCI) допустил российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. В их числе — подача индивидуальной заявки или, если спортсмены выступают в составе профессиональной команды, важно быть зарегистрированными не под флагом России или Белоруссии.