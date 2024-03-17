«Раздевалку буквально трясло от эмоций». Регбист Готовцев — о победе в Кубке Премьершипа

Российский регбист, нападающий английского «Глостера» Кирилл Готовцев прокомментировал победу своего клуба в Кубке Премьершипа (второй по значимости трофей в Великобритании).

«Безусловно, это особенные эмоции. Каждая игра в нашем чемпионате непредсказуема и выиграть хоть какой-то трофей очень сложно. Я даже не знаю, о чём говорили тренеры в процессе подготовки. Я вообще не тренировался, лежал дома, болел, пил антибиотики. Так что я пришёл один раз на 20 минут: атмосфера была необычайно спокойная, даже спокойнее, чем перед обычными играми. И даже в раздевалке перед игрой я был удивлен, что тренерский штаб дал обычные установки, без эмоций. Так сказать, отдал психологический настрой нам в руки. После финального свистка было ощущение радости от победы вместе с опустошением. Но ребята быстро поделились своей энергией в процессе поздравления, так что вечер выдался на славу – раздевалку буквально трясло от эмоций тех, кто там был.

В России у меня есть семья, друзья и клуб «Красный Яр». Все они оказывают большую поддержку, мне действительно это важно. Также спасибо за трансляции матчей: благодаря им моя семья и близкие могут смотреть мои игры. Пользуясь случаем, передаю большой привет и слова благодарности всем болельщикам, всем тем, кто поддерживает не только меня, но и регби в целом. Спасибо!», — приводит слова регбиста телеграм-канал «Железное регби».

36-летний россиянин провёл в финале Кубке Премьершипа весь матч и отметился восемью захватами. «Глостер» завоевал первый трофей с 2015 года, а Готовцев выиграл первый титул за время выступлений в Англии.

В регбийной карьере он трижды становился обладателем Кубка России и чемпионом страны в составе «Красного Яра». Игроком «Глостера» Готовцев стал в 2021 году.