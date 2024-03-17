Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ангелина Мельникова выиграла четвёртую золотую медаль на ЧР по гимнастике

Ангелина Мельникова выиграла четвёртую золотую медаль на ЧР по гимнастике
Аудио-версия:
Комментарии

Российская гимнастка, призёр Олимпийских игр — 2016 Ангелина Мельникова стала чемпионкой страны в вольных упражнениях. Судьи оценили её выступления на 14,333 балла.

Второе место заняла Виктория Листунова с 14,200 балла. Тройку сильнейших замкнула Лейла Васильева, получившая от судей 13,533 балла.

Это четвёртая золотая медаль Ангелины Мельниковой на чемпионате России — 2024, проходящем с 13 по 17 марта на федеральной территории Сириус (Краснодарский край). Ранее она первенствовала в индивидуальном многоборье, в соревнованиях на бревне и опорном прыжке.

Чемпионат России по спортивной гимнастике. 17 марта
Женщины. Отдельные виды. Вольные упражнения

1. Ангелина Мельникова — 14,333 балла.
2. Виктория Листунова — 14,200.
3. Лейла Васильева — 13,533.

Материалы по теме
«Пока не ощущаю себя лидером». Кто главная звезда в российской гимнастике после Авериных?
«Пока не ощущаю себя лидером». Кто главная звезда в российской гимнастике после Авериных?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android