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Ангелина Мельникова выиграла четвёртую золотую медаль на ЧР по гимнастике

Российская гимнастка, призёр Олимпийских игр — 2016 Ангелина Мельникова стала чемпионкой страны в вольных упражнениях. Судьи оценили её выступления на 14,333 балла.

Второе место заняла Виктория Листунова с 14,200 балла. Тройку сильнейших замкнула Лейла Васильева, получившая от судей 13,533 балла.

Это четвёртая золотая медаль Ангелины Мельниковой на чемпионате России — 2024, проходящем с 13 по 17 марта на федеральной территории Сириус (Краснодарский край). Ранее она первенствовала в индивидуальном многоборье, в соревнованиях на бревне и опорном прыжке.

Чемпионат России по спортивной гимнастике. 17 марта

Женщины. Отдельные виды. Вольные упражнения

1. Ангелина Мельникова — 14,333 балла.

2. Виктория Листунова — 14,200.

3. Лейла Васильева — 13,533.