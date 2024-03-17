«Я довольна выступлением». Мельникова — о результате на ЧР по спортивной гимнастике

Российская гимнастка, призёр Олимпийских игр — 2016 Ангелина Мельникова прокомментировала своё выступление на чемпионате России — 2024, проходившем с 13 по 17 марта на федеральной территории Сириус.

«Я довольна своим выступлением на этом чемпионате России. Удивлена ли тем, что сумела выиграть несколько золотых медалей? В целом я была очень хорошо готова к этому турниру. Нужно было только как следует собраться, что у меня и получилось сделать. Сейчас я немного отдохну, подлечу свой ахилл и буду готовиться к Играм БРИКС», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

Напомним, сегодня, 17 марта, Мельникова стала чемпионкой страны в опорном прыжке. Ранее она первенствовала в индивидуальном многоборье, в соревнованиях на бревне и опорном прыжке.