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Семь голов Вяхиревой помогли «Кристиансанду» победить «Дебрецен» в плей-офф Лиги чемпионов

Российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая за норвежский «Кристиансанд», забросила семь мячей в выездном матче своей команды с «Дебреценом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Кристиансанд» одержал победу со счётом 29:28. Самым результативным игроком встречи стала левая полусредняя норвежской команды нидерландка Лоис Аббинг, забросившая 13 мячей. Анна Вяхирева забросила победный мяч, который вывел норвежскую команду вперёд, за три минуты до финальной сирены.

Ответная игра состоится 23 марта в Норвегии.

28-летняя Анна Вяхирева – олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года.

17 марта. Лига чемпионов. 1/8 финала

Первые матчи.

«Дебрецен» (Венгрия) — «Кристиансанд» (Норвегия) — 28:29 (16:16) (Сабо — 6, Йовович, Тёпфнер, Планета — по 5; Аббинг — 13, Вяхирева — 7).