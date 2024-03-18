Сборная Грузии в седьмой раз подряд стала чемпионом Европы по регби

Сборная Грузии по регби стала 16-кратным чемпионом Европы. Грузинская команда завоевала этот титул в седьмой раз подряд.

В решающем, финальном матче чемпионата Европы на стадионе «Жан Буэн» в Париже (Франция) сборная Грузии встречалась с национальной командой Португалии. C самого начала игры грузины завладели преимуществом — 12:3 после первого тайма. Во втором отрезке матча, выигранном со счётом 24:7, грузинская команда еще более упрочила своё лидерство. Общий итог матча — 36:10.

Ранее в полуфинальных встречах грузины разгромили румынскую сборную — 33:5, а Португалия в напряжённом поединке оказалась сильнее сборной Испании — 33:30.

Обладателями бронзовых наград стали испанцы, в матче за третье место обыгравшие Румынию со счётом 40:33.