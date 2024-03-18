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Вице-чемпионка Олимпиады-2004 Олеся Красномовец стала жертвой ограбления в Риме

Вице-чемпионка Олимпиады-2004 Олеся Красномовец стала жертвой ограбления в Риме
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Чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года в эстафете 4х400 м Олеся Красномовец была ограблена во время посещения кафе в Риме. Спортсменка прибыла в итальянскую столицу для участия в марафоне.

«Спасибо всем, кто меня поддерживает, предлагает помощь. Я нахожусь на грани нервного срыва, не могу здесь больше находиться и хочу домой», — сообщила Красномовец в своём аккаунте в соцсетях.

Грабителями оказались цыгане из румынского табора, которых удалось выследить с помощью геолокации. Они украли у российской спортсменки сумку с документами, деньгами и косметикой. Возвращать украденное грабители не собираются.

Несмотря на инцидент, Красномовец в приподнятом настроении преодолела 42 километровый марафон по улицам Рима и Ватикана. В ближайшее время россиянка планирует обратиться в консульство.

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