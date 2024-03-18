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Самая успешная британская спортсменка на ОИ объявила о завершении карьеры

Самая успешная британская спортсменка на ОИ объявила о завершении карьеры
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Британская велогонщица Лора Кенни завершила спортивную карьеру. Об этом она заявила в интервью телерадиовещательной компании BBC.

«В глубине души я всегда знала, что наступит подходящее время [для завершения карьеры]. Я была в восторге, но сейчас самое время закончить. Просто почувствовала, что больше не хочу кататься на велосипеде. После этого я почувствовала настоящее облегчение», — приводит слова спортсменки BBC.

Отметим, что спортсменка выиграла пять золотых медалей и одну бронзовую награду на Олимпийских играх. В активе велогонщицы семь титулов чемпионки мира. Кроме того, Кенни 10 раз становилась чемпионкой Европы.

Она является единственной британкой в истории, выигравшей более трёх золотых олимпийских медалей.

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