Тренер сборной Беларуси по пляжному футболу — о ЧМ: не хватало соперника уровня России

Испанский тренер сборной Беларуси по пляжному футболу Николас Альварадо прокомментировал выступление своей команды на прошедшем чемпионате мира.

«По завершении чемпионата мира мы остались очень довольны, так как достигли цели, которой нам не удавалось достичь ранее на предыдущих двух первенствах планет — выход из группы. Помимо того, мы заняли четвёртое место. Я уверен, что мы могли добиться немного большего, прежде всего в полуфинале, но турнир поставил нас на четвёртую строчку. На самом деле, я доволен, команда показала себя сильной и надёжной, с большими возможностями соперничать на турнирах любого уровня.

Для меня четвёртое место — особенный результат. Игра с Беларусью в полуфинале — это большой прогресс всей команды. Если всё будет продолжаться так же и мы сможем поддерживать уровень, серьёзный подход в игре и эту уверенность, то наверняка снова дойдём до полуфинала.

Безусловно, на турнире не хватало соперника уровня сборной России, и надеемся, что скоро всё вернётся в норму», — приводит слова Альварадо BSRussia.

Напомним, сборная Беларуси проиграла сборной Италии в серии пенальти полуфинала ЧМ-2024 по пляжному футболу. Основное и дополнительное время матча закончилось с ничейным счётом — 3:3. В серии пенальти сильнее оказались итальянцы — 5:4.