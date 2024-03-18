Тренер Альварадо: сборная Беларуси и «Краснодар-ЮМР» — моя семья

Испанский тренер клуба «Краснодар-ЮМР» и сборной Беларуси по пляжному футболу Николас Альварадо высказался о совмещении двух должностей.

«Самое тяжёлое — уезжать далеко от семьи, но нужно понимать, что это профессия, и семья это осознаёт. Я воспринимаю это всё как свою профессиональную деятельность. Конечно, часто очень скучаю по родным, но это работа, нужно всё принимать как есть.

Каждая команда, в которой я нахожусь, прежде всего те, о которых мы сейчас говорим, как белорусская сборная, так и «Краснодар-ЮМР» — моя семья. Со сборной я шесть лет, и, безусловно, каждого из них я считаю своей семьёй, потому что меня замечательно приняли, и потому что я прожил с ними множество разных эмоций, как положительных, так и отрицательных. В семье важно, несмотря ни на что, всегда быть вместе. Пока я в «Краснодар-ЮМР», я проживаю разные моменты со всеми причастными к клубу. Я чувствую, что меня здесь тоже любят, чувствую связь, комфорт и спокойствие. Для меня это очень важно, так как я провожу много времени далеко от дома.

Для меня самое важное — это уважение. Уважение от всех и по отношению ко всему: к работе, личным взаимоотношениям, к товарищам. Это то, что я пытаюсь им привить. Очевидно, всё доказывается в действии, я уважаю каждого из своих игроков и надеюсь, что с их стороны это так же, потому что где бы это ни было — в семье, в команде, в любом коллективе людей — это основополагающий фактор для того, чтобы развитие деятельности шло хорошо», — приводит слова Альварадо BSRussia.

Напомним, сборная Беларуси проиграла сборной Италии в серии пенальти полуфинала ЧМ-2024 по пляжному футболу. Основное и дополнительное время матча закончилось с ничейным счётом — 3:3. В серии пенальти сильнее оказались итальянцы — 5:4.

Альварадо возглавил «Краснодар-ЮМР» в ноябре прошлого года. Соглашение с тренером подписано до конца 2024 года.