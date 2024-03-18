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Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в Уфе

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в Уфе
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Президент России Владимир Путин дал распоряжение провести в сентябре — октябре 2024 года в Уфе международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Документ опубликован на портале правовой информации.

«Провести Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в сентябре — октябре 2024 года в Уфе», — говорится в распоряжении.

Обеспечить проведение мероприятия поручено правительству России. Принять меры по обеспечению подготовки и проведению форума рекомендовано правительству Республики Башкортостан.

Отметим, форум «Россия — спортивная держава» проводится с 2009 года. В прошлом году мероприятие проходило в Перми. До этого его принимали такие города, как Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.

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