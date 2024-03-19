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Ефимова — о Промесе: все могут ошибаться, главное — взяться за голову в нужное время

Ефимова — о Промесе: все могут ошибаться, главное — взяться за голову в нужное время
Юлия Ефимова
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Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала задержание нападающего ФК «Спартак» (Москва) Квинси Промеса. По словам двукратного призёра Олимпиады-2016, важно извлечь уроки из совершённых ошибок.

«Мне кажется, в футболе постоянно какие-то приключения происходят! Все ведь живые люди, все могут ошибаться. Такое иногда бывает. Главное — взяться за голову в нужное время. Верим в «Спартак», что у них в чемпионате России всё будет нормально», — сказала Ефимова в интервью «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля спортсмен не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. В Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.

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