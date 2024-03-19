Климент Колесников намерен выступить на турнире в Боснии и Герцеговине

Дмитрий Лазарев, тренер рекордсмена мира по плаванию россиянина Климента Колесникова, сообщил, что спортсмен намерен выступить на соревнованиях, которые пройдут в Боснии и Герцеговине в конце апреля.

«Климент планирует поехать на соревнования в Боснию и Герцеговину. Он пропускает чемпионат Москвы», — приводит слова Лазарева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что около 20 российских спортсменов поедут на предстоящие соревнования в Баня-Луке, которые состоятся после чемпионата России.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. Участие в турнире в Боснии и Герцеговине позволит российским пловцам выполнить олимпийские нормативы для участия в предстоящих Играх.