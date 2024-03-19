Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Юлия Ефимова поделилась фотографиями с отдыха на Гавайях

Юлия Ефимова поделилась фотографиями с отдыха на Гавайях
Юлия Ефимова
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, шестикратная чемпионка мира, российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась в социальных сетях фотографиями с отдыха на острове Гавайи.

Спортсменка уже вернулась в Москву, где примет участие в чемпионате столицы. Он пройдёт с 19 марта по 22 марта.

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Фото: из личного архива Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Фото: из личного архива Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Фото: из личного архива Юлии Ефимовой

Ранее стало известно, что в Боснии и Герцеговине пройдёт международный плавательный турнир, на котором можно будет выполнить олимпийский норматив. Среди тех, кто отправится на зарубежный старт, оказались серебряный призёр ЧМ-2021, рекордсменка мира Евгения Чикунова, чемпионка мира 2016 года Мария Каменева и серебряный призёр Олимпиады-2020 Иван Гирёв. Своё участие в турнире подтвердила и Юлия Ефимова. Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

Материалы по теме
Ефимова — о Промесе: все могут ошибаться, главное — взяться за голову в нужное время
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android