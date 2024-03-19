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Ангелина Мельникова: сейчас у меня лучшая форма с момента отстранения России

Ангелина Мельникова: сейчас у меня лучшая форма с момента отстранения России
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Российская гимнастка, призёр Олимпийских игр — 2016 Ангелина Мельникова рассказала о своей форме после чемпионата России по спортивной гимнастике, прошедшего в Краснодарском крае с 13 по 17 марта. Спортсменка подчеркнула, что посвящает текущий год спорту и довольна своей нынешней формой.

Мельникова завоевала на этих соревнованиях четыре золотые медали. Спортсменка стала лучше в индивидуальном многоборье, в соревнованиях на бревне, опорном прыжке и в вольных упражнениях.

«Я думаю, что это моя лучшая форма с момента отстранения. Сейчас я в хорошей форме, потому 2024 год я посвящаю спорту, так как год олимпийский. Впереди игры БРИКС и Игры дружбы, хочется там показать свой уровень. На самом деле, я безумно довольна своим выступлением на чемпионате России, выполнила больше, чем планировала. Не было задачи выиграть столько золотых медалей. Свои программы я сделала достойно, всё прошло без падений, за исключением падения на вольных упражнениях в многоборье. Пройти соревнования практически без падений — большой успех для меня», — приводит слова Мельниковой Metaratings.

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