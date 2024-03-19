МОК — об Играх дружбы: это циничная попытка России политизировать спорт

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) в заявлении обвинила Россию в политизации спорта посредством организации Игр дружбы.

«Российское правительство начало очень интенсивное дипломатическое наступление, направив правительственные делегации и послов, а также представителей министерств и других государственных органов с обращениями к правительствам по всему миру. Чтобы сделать их чисто политическую мотивацию ещё более очевидной, они намеренно обходят спортивные организации в своих целевых странах. Это вопиющее нарушение Олимпийской хартии и в то же время различных резолюций ООН.

Это циничная попытка России политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех спортсменов-олимпийцев мира, однозначно выступает против использования спортсменов для политической пропаганды. Комиссия видит риск того, что спортсмены будут принуждены правительствами своих стран к участию в таком полностью политизированном спортивном мероприятии, что будет использовано в рамках политической пропагандистской кампании», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.