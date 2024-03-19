Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России. В организации считают, что Россия нарушает Олимпийскую хартию, соответствующие резолюции Организации Объединённых Наций (ООН) и проявляет неуважение к спортсменам и честности спортивных соревнований.

«Олимпийское движение решительно осуждает любые инициативы по политизации спорта, в частности организацию российским правительством полностью политизированных спортивных мероприятий. МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны Олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия в любой инициативе, направленной на полную политизацию международного спорта, и поддержать её», — сообщает официальный сайт МОК.

Ранее Томас Бах заявил, что Израиль не нарушил Олимпийскую хартию, а потому НОК страны не был отстранён от Олимпийских игр 2024 года в Париже. Президент МОК также рассказал, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства.