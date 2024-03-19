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МОК: Россия демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам

МОК: Россия демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам
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Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) в заявлении обвинила Россию в неуважении к мировым антидопинговым стандартам.

«Российское правительство также демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований. Это то самое правительство, которое было замешано в системной допинговой программе на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи и позже в манипулировании антидопинговыми данными.

Буквально на прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выразило свою обеспокоенность по поводу планов России провести несанкционированное Игры дружбы в сентябре 2024 года. В частности, вызывает озабоченность тот факт, что, поскольку мероприятие не будет проходить под защитой Кодекса ВАДА, здоровье спортсменов и справедливость соревнований могут быть поставлены под угрозу. ВАДА призывает всех подписавших Кодекс проявлять осторожность и не легитимизировать это мероприятие, поскольку ВАДА не может поручиться за чистоту мероприятия. Эта позиция подкрепляется тем фактом, что Российское национальное антидопинговое агентство (РУСАДА) сейчас не соответствует Кодексу, в России нет лаборатории, аккредитованной ВАДА, и общее доверие к антидопинговой системе в России остаётся низким», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.

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